Une graphiste dessine sur les ruines de sa ville pour révéler ce qu’il y avait avant

Depuis deux semaines, une graphiste ukrainienne se réapproprie sa ville à travers des illustrations délicates et frappantes à la fois. Sasha Anisimova a 30 ans et a dû fuir la ville de Kharviv. Sur son compte Instragam aux lignes claires, la jeune femme partage son travail et son quotidien. Mais dernièrement, elle reprend sa tablette graphique pour apporter un peu de vie sur des photos de sa ville en ruines suites aux attaques et aux bombes.

Devant un immeuble avec une façade arrachée, elle redessine le quotidien des habitants de l’immeuble. « Quand j’ai vu cette horrible photo du bâtiment sans façade, j’ai imaginé comment les gens y vivaient. Et ce qu’ils ont perdu. L’idée était de montrer comment étaient nos vies. Les vies qu’on nous a volées » explique-t-elle aux journalistes de BFMTV. Enfin sur une autre façade criblée d’impact de balles, elle se dessine de nouveau en train de promener son chien.

Ses personnages simples dessinés en quelques coups de crayons sont suffisants pour donner une perspective dans le temps aux images actuelles de destruction. « Je ne comprendrai jamais la guerre et je n’oublierai jamais ce terrible matin. Je ne comprendrai jamais non plus comment il est possible de mentir aussi bruyamment et comment il est possible de ne pas croire aussi discrètement » écrit la jeune femme en légende d’une de ses illustrations.

Aujourd’hui Sasha Anisimova et sa famille se sont retrouvés et réfugiés ensemble à Tcherkassy mais nombre de ses amis se trouvent encore à Kharkiv. Elle garde un contact très régulier avec eux et notamment avec l’un de ses amis photographe, Kirill Gonchar qui lui transmet les photos. « Les gens de Kharkiv sont très forts et courageux. Ils s’entraident beaucoup » déclare-t-elle.

Quant au succès de ses illustrations et l’intérêt de la presse, la graphiste n’en est pas heureuse : « Je ne suis pas très heureuse du succès de mes dessins, parce que ça découle d’une situation horrible. De nombreux médecins travaillent sous les bombes à Kharkiv. Moi, je loue un appartement, je suis presque en sécurité et je dessine simplement. Beaucoup se sont engagés comme volontaires, pour aider. À Kharkiv, par exemple, des gens nettoient les rues. La ville est bombardée, il y a des décombres partout, mais nos rues sont propres ! Parce que chaque matin, des volontaires nettoient tout. Ce sont eux les héros. Pas moi » confie-t-elle.

Sous ses illustrations la jeune femme de 30 ans revient sur ses rêves. Elle écrit qu’elle pensait avant vouloir une voiture et une maison luxueuse. Aujourd’hui, elle préférerait simplement promener son chien et se rendre à la terrasse des cafés qu’elle fréquentait avant.