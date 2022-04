À la télé ce soir : «Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu?» ou «Mariés au premier regard» Votre programme TV de ce dimanche 4 avril : une sélection à ne pas manquer !

Par la rédaction Publié le 3/04/2022 à 12:42 Temps de lecture: 3 min

« Mariés au premier regard », à 20h50 sur RTL TVI Après avoir passé différents tests et rencontré les quatre experts Jean-Luc Beaumont, Catherine Solano, Céline Delfosse et Audrey Van Ouytsel, cinq couples vont avoir l'occasion de rencontrer leur futur(e) époux(se)... le jour de leur mariage. Certains des candidats auront l'opportunité de rencontrer des membres de leur future belle-famille afin de leur offrir un aperçu de la personnalité et du physique de leur futur gendre/belle-fille. Lors des voyages de noces, des paysages idylliques et le soleil accompagneront les couples dans leur aventure et leur découverte mutuelle. À leur retour, les couples ayant décidé de poursuivre l'expérience ensemble vont vivre des moments plus intimes

Les étoiles de Dominique Deprêtre « Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu », à 21h10 sur TF1 - 3 étoiles de Philippe de Chauveron (2019) La suite parfaitement réussie de l’énorme succès du millésime 2014. Et à nouveau le film français le plus populaire de l’année, avec près de sept millions d’entrées. Le César du public ne lui a pas été attribué car l’Académie avait entre-temps modifié son règlement. Gros scandale et démission collective de ses membres décriés, avant l’abandon pur et simple de la catégorie! « Mystic River », à 21h sur ARTE - 3 étoiles de Clint Eastwood (2003) Un casting d’enfer (Oscars et Golden Globes réunis du meilleur acteur pour Sean Penn et du meilleur second rôle pour Tim Robbins) et une ambiance insidieusement malsaine dominent cette adaptation du roman de Dennis Lehane, devenu ensuite chouchou d’Affleck et de Scorsese. « La règle du jeu », à 21h10 sur C8 - 3 étoiles de Jean Renoir (1939) Un brillant marivaudage considéré à très juste titre comme l’autre grand chef-d’œuvre du réalisateur de «La grande illusion». Sorti juste avant le déclenchement de la drôle de guerre, l’ouvrage fut trituré pour raisons politiques avant de retrouver son intégralité en 1958. « Miracle en Alaska », à 17h30 sur La Trois - 2 étoiles de Ken Kwapis (2012) L’auteur a abandonné la comédie sentimentale dont il est l’un des spécialistes contemporains au profit de cette reconstitution du sauvetage de trois baleines grises coincées sur la banquise en 1988, à l’époque de Ronald Reagan. Une histoire vraie du genre dont le cinéma aime se nourrir. « Les animaux fantastiques 2 : les crimes de Grindelwald », à 21h sur Tipik - 2 étoiles de David Yates (2018)