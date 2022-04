Christian Clavier revient sur les accusations de racisme dans « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon dieu? »

Le film de Philippe de Chauveron et ses suites sont régulièrement épinglés pour jouer avec des clichés et entretenir une forme de racisme. La saga rassemble pourtant un bon nombre de spectateurs à chaque nouvelle sortie.

Le troisième volet de « Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu » sortira ce mercredi 6 avril au cinéma. Les deux premiers films avec Christian Clavier et Chantal Lauby en parents conservateurs et pétris de préjugés, ont été des succès au cinéma avec près de 17 millions d’entrées au cinéma au total. Pourtant, à chaque fois, les critiques n’hésitent pas à accuser les films de véhiculer des clichés racistes.

Christian Clavier s’est exprimé sur ces accusations, à l’occasion d’un entretien dans le Journal du Dimanche. L’acteur principal de la saga n’a pas hésité à rappeler le succès des films en France: « Dieu merci, la France entière n’a pas été gênée de rire ! Le public a plébiscité le film partout ! Il a dépassé les 10 millions d’entrées en France et 20 millions en Europe ». Il revient aussi sur le personnage qu’il interprète depuis 2014. « Mon personnage est sans filtre et accumule tous les préjugés de la société française contre ce genre d’union. Philippe de Chauveron a vécu ça dans sa propre famille. Il était donc le plus apte à éloigner les clichés racistes de son film », déclare au Journal du Dimanche.