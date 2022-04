« The Voice »: Clément pris de court après sa battle: « Mais vous plaisantez ou quoi ? »

Hier soir, se déroulaient les premières battles de la 11e saison de « The Voice ». Exceptionnellement, les membres du jury ont pu agrandir leurs équipes plus que les années précédentes, avant de se séparer de plusieurs talents aux cours des affrontements à venir.

Cette année dans l’équipe de Marc Lavoine, qui comptait 17 talents avant les premières battles, un candidat s’est illustré par sa spontanéité et sa sincérité dans ses interprétations. Clément, diagnostiqué autiste Asperger à l’âge de 11 ans, a convaincu Marc Lavoine de le prendre dans son équipe après sa reprise de « Break On Through (to the Other Side)" des Doors.

Le jeune talent de 22 ans a visiblement marqué les esprits puisque que le producteur artistique du télécrochet, Pascal Guix avait déclaré à son sujet : « Clément est très intrigant. On a senti que ses réactions étaient inhabituelles, ses émotions différentes. Et au cours de son audition, son talent nous est paru évident ». Clément, exigeant et parfois anxieux est accompagné de sa thérapeute Karine De Voogd pour gérer les événements stressants.

« Stairway to Heaven »

Hier soir, Clément devait affronter Jérôme Toussaint sur le morceau « Stairway to Heaven » de Led Zeppelin. Leurs échanges ont été intenses sur scène, où chacun a su trouver sa place après des débuts parfois un peu difficiles. À la fin de la prestation, Marc Lavoine n’a pas fait durer le suspens très longtemps: « Je vais vous dire tout de suite, je vais garder Clément », a-t-il lancé.

Une décision qui a visiblement surpris Clément. Ce dernier a été aperçu les yeux grands ouverts, incrédule. La discussion sur le départ de Jérôme Toussaint et la qualification de Clément s’est continuée en coulisse. Clément glisse à Jérôme Toussaint: « C’est toi qui méritais le plus ». Une fois que Marc Lavoine est allé rejoindre Clément, ce dernier lui a presque reproché sa décision et lui a lancé : « Mais vous plaisantez ou quoi? » Et assure que sa prestation n’avait pas tout de « merveilleux ».