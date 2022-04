À la télé ce soir: «Top Chef» ou «Affaires sensibles»

C'est sans doute le naufrage le plus mystérieux de notre histoire. Pourquoi, le 15 janvier 2004, un chalutier breton, le Bugaled Breizh, a-t-il coulé brusquement au large des côtes britanniques ? Ce drame étrange survenu en moins d'une minute emportera avec lui la vie de cinq marins pêcheurs. Le 15 janvier 2004, le chalutier Bugaled Breizh vogue au large du cap Lizard, à la pointe sud de l'Angleterre. À son bord, cinq marins bretons, partis une semaine plus tôt de Loctudy, dans le Finistère. Soudain, à 12h25, le navire est subitement emporté vers le fond. La coque implose. Les pêcheurs sombrent avec leur navire, par 90 mètres de fond. Ils s'appelaient Éric, George, Pascal, Yves et Patrick.

C'est le grand retour de l'épreuve évènement dans Top Chef : la guerre des restos ! Les candidats vont se rendre en région parisienne, à Saint-Maur-des-Fossés, pour travailler en équipe pendant 48h afin de réaliser le rêve de tout cuisinier : imaginer et concevoir leur propre restaurant. Et cette guerre des restos s'annonce épique : cette année les candidats vont devoir redoubler d'effort pour proposer des concepts forts, puisque les chefs veulent du jamais vu ! Plus que jamais, ils vont devoir abattre un travail titanesque et faire preuve de créativité et d'imagination tant pour la décoration que pour leur menu.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Z », à 21h00 sur TV5 Monde - Quatre étoiles

de Costa-Gavras (1969)

Oscar et Golden Globe réunis du meilleur film en langue étrangère et Prix du jury à Cannes, cette adaptation d’une grande originalité de ton et de style du roman de Vassilis Vassilikos, inspiré par l’assassinat du député progressiste Grigoris Lambrakis, marquait l’entrée fracassante du cinéaste grec dans le cinéma dénonciateur sans concession. La BO de Mikis Theodorakis est restée aussi célèbre que le film.

« Le temps d’aimer et le temps de mourir », à 20h50 sur Arte - Trois étoiles

de Douglas Sirk (1958)

Injustement boudée à sa sortie, interdite en URSS et en Israël, cette formidable adaptation du roman d’Erich Maria Remarque relève d’une puissance dramatique et romantique hors norme. Paul Newman aurait dû en incarner le héros, mais a cédé sa place à un jeune premier qui ne fit pas une grande carrière par la suite, John Gavin.

« Dans la brume », à 21h15 sur C8 - Trois étoiles

de Daniel Roby (2018)

Réalisé par l’auteur montréalais de la série « Versailles », ce thriller apocalyptique et ambitieux qui plonge Paris dans un brouillard exterminateur n’a pas obtenu le succès mérité, en dépit d’une belle affiche avec Romain Duris et Olga Kurylenko et d’une ambiance de mystère digne de celle du « Mist » de Stephen King.

« L’école buissonnière », à 22h30 sur La Une - Deux étoiles

de Nicolas Vanier (2017)

Le réalisateur du « Dernier trappeur » et de « Belle et Sébastien » adapte son roman éponyme paru quelques mois plus tôt. Le résultat est d’un classicisme digne « d’un téléfilm de luxe », comme martèle la critique hexagonale, accusant derechef François Cluzet et Éric Elmosnino d’ « insupportable cabotinage » ! Toutes proportions gardées, le même scénario que pour « Les choristes » puisque les spectateurs, eux, ont adoré. Il est vrai que l’histoire est émouvante et réellement pleine de charme.

« Blanche-Neige et le chasseur », à 20h05 sur Club RTL - Une étoile

de Rupert Sanders (2012)