Un couple se marie dans les décombres de Kharkov en Ukraine (photos)

Nastya Gracheva et Anton Sokolov sont très actifs sur le terrain auprès de la population depuis le début du conflit. Les photos de leur mariage font passer un message très contrasté entre le bonheur de leur union et les ruines de leur ville.

Des photos de mariage sur des voitures détruites ou devant des immeubles effondrés : Nastya Gracheva et Anton Sokolov ont décidé de se marier et de prendre la pose à l’occasion d’un shooting entre les gravats de leur ville, Kharkov qui subit les attaques russes. Des images puissantes qui montrent l’union forte entre cette infirmière et ce médecin.