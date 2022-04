Kate et William déménageront sûrement cet été pour plusieurs raisons

Après le déménagement de la reine Elizabeth II, c’est celui de Kate et William qui se profile plus sérieusement pour l’été 2022. Les médias britanniques pensent déjà à plusieurs raisons derrière ce déménagement.

C’est le Daily Mail qui relance le sujet sur le déménagement du couple princier. Kate et William devraient quitter Kensington Palace pour se rapprocher de Windsor pour l’été 2022. Ce changement de logement les rapprocherait de la Reine. Une décision qui n’est pas anodine avec les inquiétudes concernant la santé de la monarque. Se rapprocher d’elle semble donc logique.

Il en est question depuis un an déjà. Kate, William et leurs enfants pourraient bien déménager cet été. Après l’annonce du déménagement de la monarque au début du mois de mars, les chamboulements de propriétés dans la famille royale pourraient bien s’accélérer.

Éloigner le prince Andrew

Mais les médias britanniques soulèvent une autre hypothèse pour cet empressement à déménager. En effet, la semaine dernière se tenait l’hommage au prince Philip, décédé l’an dernier. La Reine y a été aperçue visiblement émue mais aussi affaiblie. Ce qui a surtout provoqué la surprise, c’est qu’elle y est venue au bras de son fils, le prince Andrew. La presse britannique n’a pas hésité à marquer sa désapprobation. Du côté du prince Charles et du prince William, l’agacement était aussi présent semble-t-il.

Le prince Andrew est actuellement noyé dans des frasques sans fin avec tout d’abord des accusations d’agressions sexuelles. Il serait mêlé à l’affaire Epstein et dernièrement c’est pour une histoire de fraude qu’il se trouve de nouveau dans la presse. Sa réputation est sérieusement entachée et le prince a été déchu de ses titres militaires et ses patronages caritatifs. Mais il reste pour autant le fils préféré de la Reine. Ce qui ne convient pas aux autres membres de la famille royale.

Trouver des alternatives privées

The Sun écrit dans ses pages : « Il y a de réelles craintes qu’en dépit d’être banni de la Firme en janvier, il utilise sa proximité avec la reine comme tremplin vers la vie publique ». Kate et William avaient un temps envisagé d’emménager dans la loge royale du prince Andrew ou bien dans le fort Belvedere, l’ancienne résidence du roi Édouard VIII. Ces options ne sont pourtant pas idéales pour le couple puisqu’ils ont d’abord besoin d’avoir suffisamment d’espace pour leurs enfants mais ils doivent aussi se trouver à proximité d’une école qui peut accueillir le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Il semblerait désormais que le couple regarde du côté des maisons privées.