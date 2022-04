L’ex-ministre de l’Énergie, Marie-Christine Marghem répond à ses haters en vidéo (vidéo)

Pour l’occasion, les producteurs de la vidéo ont réalisé une petite sélection d’une dizaine de commentaires pris sur Twitter pour permettre à Marie-Christine Marghem de répondre. Et c’est non sans humour et envie que la députée tournaisienne s’est pliée au jeu. Critiquée sur ses compétences, ses activités ou même simplement sur sa tête, Marie-Christine Marghem ne rate pas ses détracteurs.

Marie-Christine Marghem connaît bien la critique et en a essuyé beaucoup lorsqu’elle travaillait sur les dossiers énergie entre 2014 et 2020. L’ancienne ministre a commenté son passage dans la vidéo à l’Avenir : « Les réalisateurs de la vidéo ont enregistré une quarantaine de réactions pour n’en retenir au montage qu’une dizaine qu’ils estimaient les plus pertinentes et je trouve cela très bien que ce choix ait été opéré par des tierces personnes dont c’est le métier de réaliser ce type de montage ».