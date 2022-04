«The Voice»: Christophe Willem présentera ce soir son nouveau titre pour la première fois

Ce mardi 5 avril a lieu la finale de « The Voice Belgique ». Les deux derniers candidats des coachs Christophe Willem (Rosalie et Maysha), Typh Barrow (Valentine et Diana), BJ (Raphaël et Alec) et Black M (Sekina et Valentin) devront se battre pour décrocher leur place en finale du concours.

Nouveau coach de cette 10e édition belge, Christophe Willem présentera ce soir en exclusivité son dernier single en direct sur le plateau de l’émission. L’occasion d’interpréter pour la première fois en live ce nouveau titre intitulé « PS : je t’aime », rapporte la RTBF.