À la télé ce soir: «Le transporteur» ou «Killer Elite» (vidéos)

En 1980, lors d’une mission au Mexique, l’agent spécial Danny Bryce est blessé dans une fusillade. Il se retire en Australie. Un an après, l’annonce que son mentor et ami Hunter est retenu captif dans le sultanat d’Oman le sort de sa retraite. Danny n’a que peu de jours pour sauver Hunter de la mort…

Frank, un as du volant, accepte de convoyer des colis douteux sans poser de questions, selon les règles du Milieu. Un jour, en voulant changer une roue, contrairement à ses habitudes, il ouvre le sac qu’il doit livrer et découvre une belle Chinoise, Lai. Cette infraction lui vaut quelques problèmes…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Adieu les cons », à 01H50 sur BE 1 – quatre étoiles

d’Albert Dupontel (2020)

Sept Césars dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original : il n’aura manqué que celui du meilleur acteur à Albert Dupontel, qui d’une œuvre à l’autre, s’impose comme le plus créatif des auteurs français de ce début de siècle ! « Adieu les cons » porte à merveille son titre pour évoquer toutes les absurdités du monde contemporain en un peu moins de 90 minutes. Et tout y passe ou presque, sans jamais faiblir jusqu’à une séquence finale inattendue et cinéphilique au possible ! Quel formidable coup d’éclair dans l’ordinaire grisâtre du cinéma français d’aujourd’hui.

« Le transporteur », à 20H30 sur AB3 – deux étoiles

de Louis Leterrier et Corey Yuen (2002)

Après sa série des « Taxis » franchouillards, le producteur et scénariste Luc Besson est resté au thriller bagnolesque en ajoutant davantage de pression au turbo. On reste dans le film d’action basique, mais c’est tellement bien fait qu’on applaudit. Et puis, il y a cette touche d’humour frenchie personnifiée par le truculent François Berléand : là, on jubile carrément.

« Mission Pays basque », à 21H15 sur C8 – deux étoiles

de Ludovic Bernard (2017)

Élodie Fontan (« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », « Babysitting 2 », « Alibi.com ») joue cette fois la star de cette comédie toute légère et estivale, contant les aventures d’une agente immobilière parisienne roulée dans la farine par une magouille. Mission plutôt accomplie en fin de compte !

« Killer Elite », à 22H00 sur AB3 – deux étoiles

de Gary McKendry (2011)

Jason Statham, Clive Owen et Robert De Niro – qui ne cabotine pas trop – se partagent l’affiche de ce film d’action sans prétention, au contenu attendu et efficacement tendu d’un bout à l’autre. Une bonne série B capable de séduire sans réserve les inconditionnels du genre.

« Le marginal », à 01H10 sur C8 – deux étoiles

de Jacques Deray (1983)