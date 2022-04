Respirer, c’est la santé!

Votre maintien est essentiel. Avant tout chose, il faut se tenir droit pour que la cage thoracique soit bien ouverte et que la capacité pulmonaire puisse se développer amplement. Que vous soyez assis ou debout, veillez à vous redresser, à abaisser les épaules et relever la tête. Vous devez avoir la sensation d’être happé, tiré vers le haut.

Le premier souffle, le premier cri : la respiration est synonyme de vie. Elle est essentielle à notre existence. Et davantage ! Notre manière de respirer affecte notre santé. Bien respirer permet une bonne oxygénation du sang et des organes, diminue la tension artérielle et renforce les défenses immunitaires. Une bonne respiration influence encore notre psychisme, nos états d’âme et nos émotions ! Ce n’est pas pour rien que la plupart des approches de bien être proposent des exercices précis de respiration. La méditation en est un parfait exemple qui se centre sur le souffle pour nous offrir le calme intérieur. Bien des pratiques sportives ou artistiques – on pense au chant – travaillent aussi le souffle pour maîtriser leurs pratiques respectives. Mais nous n’allons pas développer ici les spécificités de ces approches mais vous donner plus simplement 5 conseils pour bien respirer.

Pensez au ventre

Tous nous avons tendance à respirer seulement avec la partie supérieure de notre thorax mais ce type de respiration spontanée, dite thoracique, n’utilise que 30 % de notre capacité pulmonaire. Il faut donc privilégier une respiration calme et profonde que l’on appelle abdominale. Celle-ci s’apprend et nécessite de se détendre et de détendre en particulier le diaphragme. Ce qui ne se fait pas du jour au lendemain. On le rappelle le diaphragme est ce muscle large et mince qui sépare le thorax de l’abdomen. Il est mobilisé à chaque inspiration, soit quelque 22.000 fois par jour, s’abaissant pour permettre à la cage thoracique de se développer et de laisser entrer l’air dans les poumons. Mais la mobilisation du diaphragme n’est pas très importante quand on a une respiration superficielle et souvent même avec nos vies stressantes, ce diaphragme peut être tendu. Il faut donc veiller à la détendre pour respirer profondément.

Pour prendre conscience de l’ampleur de son souffle, dans les premiers temps, n’hésitez pas à poser votre main sur votre ventre pour sentir qu’il se soulève sous l’effet de cette respiration abdominale. Vous commencez par expirer et chasser l’air de vos poumons et puis vous inspirez longuement en faisant gonfler votre ventre et en ouvrant vos côtes. Cette respiration abdominale n’a que des bénéfices pour votre corps et votre esprit : meilleure oxygénation du sang, stimulation de la production d’endorphines, régulation du rythme cardiaque, diminution du stress, atténuation des angoisses…

Bien évidemment on ne respire pas tout le temps de cette façon mais on s’offre au quotidien plusieurs pauses pour vivre au moins 4-5 respirations abdominales.

Inspirez par le nez et expirez par la bouche

Le nez peut filtrer l’air et arrêter certaines impuretés. Dès lors il vaut mieux inspirer par le nez. Certains médecins conseillent d’ailleurs de nettoyer chaque jour ses narines avec des solutions salines. En hiver, l’inspiration nasale a l’avantage de réchauffer l’air. Vous inspirez par le nez et expirez par la bouche. L’idéal pour se calmer est d’avoir un temps d’expiration plus long que celui d’inspiration.

Aérez votre habitation

Dans les habitations bien isolées, il faut penser à aérer pour renouveler l’air intérieur et évacuer les poussières et les polluants que vos produits d’entretien ou même vos animaux et plantes apportent. Ouvrez les fenêtres une demi-heure par jour et vous permettrez à vos poumons de bien s’oxygéner.