Que faire contre l’allergie au bouleau?

Vous ne cessez d’éternuer. Vos yeux pleurent, picotent et virent au rouge. Votre nez se bouche et coule. Vous perdez l’odorat et le goût et dans le pire des cas, vous avez des démangeaisons à l’arrière de la bouche et dans la gorge.

Comme chaque année, en cette saison, vous souffrez d’allergie au pollen de bouleau et vous n’êtes pas les seuls puisque près d’un Belge sur dix souffre de ce type d’allergie. Il faut dire que cet arbre est celui qui émet les plus grandes quantités de pollen dans l’air. Mais le fait que d’autres souffrent aussi de ce problème ne vous aide guère.