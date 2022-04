L’immonde massacre russe

Au 38e jour du conflit, samedi 2 avril, l’Ukraine a proclamé la « libération » de la région de Kiev : une victoire pour les troupes emmenées par le président Volodymyr Zelensky. Quelques jours plus tôt, les Russes avaient annoncé l’arrêt de l’offensive contre la capitale ukrainienne et leur volonté de concentrer leurs « opérations » sur « la libération du Donbass ». Les forces envoyées par Moscou ont disparu de Kiev et de ses alentours. Les combattants ukrainiens, suivis de journalistes, ont regagné ce terrain. Ce faisant, ils ont dévoilé aux yeux du monde entier le visage désolant de la guerre. Les bombardements ont laissé des voitures calcinées et des maisons éventrées. Au-delà des pertes matérielles, ce sont les civils morts qui choquent. Une ville retient particulièrement l’attention : Boutcha. Là semble s’être joué un massacre venu d’un autre temps. Des hommes et des femmes ukrainiens exécutés sur le pas de leur porte ou dans les rues. Le nombre total de morts reste incertain.