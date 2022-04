Essai: Skoda Enyaq Coupé RS iV, gros couac

Pandémie, pénurie de semi-conducteurs et maintenant la guerre en Ukraine : on aimerait vraiment vous faire rêver ou vous informer avec un ton plus positif sur votre futur achat mais les mauvaises nouvelles s’enchaînent et touchent directement le secteur automobile. En Ukraine, on trouve l’un des principaux fabricants de câbles électriques. Avec le triste contexte actuel, l’usine a dû arrêter ses activités. Ce fabricant fournit notamment le groupe Volkswagen, dont Skoda fait partie. La suite, vous la connaissez. Lors de notre essai en Italie, les responsables de Skoda annonçaient qu’ils cherchaient une solution pour reprendre la production de leur nouveau SUV électrique : l’Enyaq. Cela ne nous a pas empêchés de tester sa nouvelle déclinaison Coupé, notamment dans sa version RS. C’est la première fois que le badge sportif RS apparaît sur une Skoda électrique.