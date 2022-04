Comment la famille royale britannique a tenté de couvrir Elizabeth II et Andrew: un photographe raconte La reine Elizabeth a assisté à la cérémonie en l'hommage de son défunt mari. Elle a fait son entrée à l'abbaye de Westminster au bras de son « fils préféré » le prince Andrew. Un geste fort qui a consterné Charles et William et que les attachés de presse du Palais ont tout fait pour dissimuler. En effet, on apprend aujourd'hui que Richard Pohle, photographe du Times, a eu des consignes très claires au sujet de ce qu'il pouvait immortaliser ou non.

isopix

Par la rédaction Publié le 6/04/2022 à 07:40 Temps de lecture: 2 min

Lorsqu'il s'agit de prendre des photos de la famille royale au plus près, chaque organe de presse nomme une personne et un nom est ensuite tiré au sort. C'est sur Richard Pohle que c'est tombé ce jour-là. Il raconte dans le Times: « J'étais là, vêtu de mon seul et unique costume, le seul photographe à avoir l'occasion d'immortaliser un moment important de l'histoire de la famille royale. »

Avant le début de la cérémonie, la panique et des consignes claires

Il raconte que l'événement a commencé « dans la panique ». « Un attaché de presse du palais de Buckingham est venu me dire que je ne pouvais pas photographier l'arrivée de la reine dans l'abbaye de Westminster. » On lui a dit qu'il pourrait dégainer son appareil « seulement lorsqu'elle serait assise ». Il a cru qu'on lui interdisait de photographier la fragilité de la Reine, qui cumule les problèmes de santé.

L’information qui a tout changé

« Ils m'ont dit, en gros, que je pourrais commencer à photographier seulement quand ils me diraient de le faire. C'est alors que la nouvelle est arrivée jusqu'à nous: la Reine allait être escortée jusqu'à son siège par le duc d'York. Cela a tout changé. »

Les attachés de presse ne savaient plus trop quoi faire. « Je leur ai dit qu'il fallait absolument que je photographie ça. L'arrivée de la Reine était désormais un événement majeur de l'actualité. Je les voyais hésiter mais ils répétaient que l'ordre de ne pas prendre de photos venait d'en haut et que ce n'était pas à eux de décider. »

On connait la suite: les photos ont été prises et ont été diffusées dans la presse mondiale. Les membres de la famille royale britannique savaient que la Reine faisait une erreur en amenant son fils corrompu au premier plan médiatique, - on a même dit Charles et William «consternés » -, mais ils ont tout fait pour la couvrir.

Le Prince Andrew, après le scandale sexuel, est impliqué dans une affaire de fraude. Son ex-femme Sarah Ferguson et ses filles, Beatrice et Eugenie, sont également citées.