Nouvelle humiliation en vue pour Will Smith: l’ex-amant de sa femme va «tout raconter» dans un livre

August Alsina, musicien de 29 ans, est sur le point de publier un livre dans lequel il racontera sa relation intime avec Jada Pinkett Smith. Jada, 50 ans ans, avait admis avoir couché avec August Alsina, 29, en 2020. August avait confié à l'époque que Will lui avait donné la permission de coucher avec sa femme, ce que Will et Jada avaient démenti. August avait dit « s'être donné » à sa relation avec Jada « pendant des années ». « J'étais profondément amoureux ».

Quand Jada est allée voir ailleurs, elle était séparée de Will Smith