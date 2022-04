L’une des actrices principales de «Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu?» remplacée

La deuxième fille du couple Verneuil (interprété par Christian Clavier et Chantal Lauby, comme lors des deux premiers épisodes), Odile, change de tête. Ce personnage est cette fois joué par Alice David, et non plus par Julia Paton.

Pas de rupture entre l’équipe du film et l’interprète initiale, simplement une incompatibilité d’agenda. « À cause du Covid, les plannings de tournage ont été chamboulés. Julia n’était pas disponible, du coup on a gagné une sœur en plus », ont expliqué les acteurs Frédérique Bel et Noum Diawara sur Canal+.

Alice David, connue pour son rôle dans la série « Bref », reprend donc le rôle d’Odile, la femme d’Ary Abittan, interprète de David Bénichou dans la saga.