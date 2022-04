L’incroyable gaffe sur les affiches du nouveau film de Nicole Kidman

Il manque un détail important sur ces affiches qui montrent Alexander sanguinolent et qui soulignent le travail du réalisateur Robert Eggers: le titre du film! La gaffe a été signalée sur Twitter et les affiches ont été retirées dans la foulée.

Alexander Skarsgard jouait le mari de Nicole Kidman dans la mini-série « Big Little Lies ». Les deux acteurs se retrouvent pour le film « The Northman ». Il n'est pas encore sorti mais il fait déjà parler de lui pour ses affiches géantes placardées dans le métro new-yorkais.

Pour certains internautes, l’erreur est tellement énorme qu’il n’est pas possible que ça en soit une. Pour eux, c'était finalement peut-être la meilleure stratégie marketing possible. « Ils savent que les gens le remarqueraient, en riraient, en parleraient et ça attirerait l'attention sur ce film dont personne n'aurait entendu parler sans cette erreur. »

