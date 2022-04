À la télé ce soir: «L’Escape Show» et «T’en fais pas, j’suis là»

T’en fais pas, j’suis là, à 22h20 sur La Une

Jonathan Rivière, un avocat très réputé, est aussi un père absent. Son fils Gabriel, 12 ans, ne l'intéresse pas. Même lorsque Gabriel a été diagnostiqué autiste, il a poursuivi ses activités. Mais lorsque Sophie est victime d'une rupture d'anévrisme, Jonathan est contraint de prendre ses responsabilités.

L’Escape Show, à 22h05 sur Tipik

D'un côté Hector Langevin et Grégoire Champion. De l'autre, Alice on the Roof et Mustii : ces deux duos s'affrontent pour décrocher le titre de gentleman cambrioleur. Des nombreuses énigmes et défis les attendent, tandis qu'en coulisses, Cathy Immelen et Ivan prennent un malin plaisir à commenter leurs folles aventures.