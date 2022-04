La vitamine D est-elle une alliée contre certains cancers?

On a longtemps loué ses capacités à prévenir le rachitisme chez l’enfant et la décalcification osseuse chez l’adulte. La vitamine D est, on le sait, essentielle à la formation, la croissance et la réparation des os ainsi qu’à l’absorption du calcium. Tout comme elle participe au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Mais voilà que récemment, lors de la pandémie, on lui a prêté des vertus protectrices contre le virus. Selon une étude américaine, les patients carencés en vitamine D avaient un risque accru de développer des formes graves du Covid-19. Là ne serait pas son seul pouvoir protecteur. On lui attribue également des vertus anti-cancer ! Rien de moins. La vitamine D, cette pro-hormone synthétisée par la peau sous l’action du soleil et présente dans certains aliments, jouerait un rôle positif vis-à-vis de certains cancers ! Mais qu’en est-il réellement ? La vitamine D est-elle aussi bénéfique qu’on le prétend ?

Vitamine D et cancers de l’intestin

Plusieurs travaux scientifiques tendent à montrer ses effets (légèrement) positifs dans la lutte contre certains cancers. On ne peut les citer tous mais on épingle la vaste étude épidémiologique menée par l’American Cancer Society qui s’est penchée sur l’alimentation, le mode de vie et le passé médical de plus de 120.000 hommes et femmes. Il en est ressorti que les hommes – et non les femmes – qui absorbaient la plus grande quantité de vitamine D, par le biais de l’alimentation et de compléments (plus de 13 microgrammes par jour), présentaient un risque de cancer de l’intestin légèrement inférieur à celui des hommes qui en absorbaient le moins. Une autre étude a confirmé que chez les femmes, cette vitamine n’est d’aucune aide. La Women’s Health Initiative a étudié un groupe de femmes en bonne santé en post-ménopause, qui avaient pris chaque jour des suppléments de calcium (1.000 mg) et de vitamine D (10 µg) ou un placebo pendant 7 ans en moyenne. Aucune diminution du nombre de cancers de l’intestin n’a été observée.