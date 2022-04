«The Voice»: voici l’artiste qui sera coach d’honneur pour la finale

Il s’agit de Valentine pour l’équipe de Typh Barrow, Maysha chez Christophe Willem, Sekina pour Black M et d’Alec dans la team de BJ Scott.

La saison 10 de « The Voice » est en passe de rendre son verdict. Après les demi-finales mardi soir, les quatre finalistes du télécrochet ont été désignés par le public et les coachs.

Tous les quatre s’affronteront la semaine prochaine pour décrocher le titre de grand vainqueur. Et cela se déroulera sous l’oeil attentif de… Slimane ! Le grand copain de Vitaa sera en effet le coach d’honneur de la finale de « The Voice ».

Habitué du plateau, puisqu’il fut coach lors des saisons 7 et 8 et dans « The Voice Kids », Slimane viendra donner son avis en direct sur les prestations des finalistes. Il se produira également sur scène avec eux.