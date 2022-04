Thierry Le Luron: l’irremplaçable génie de l’imitation

Disparu le 13 novembre 1986, Thierry demeure présent dans la mémoire collective. Au lendemain de ses 20 printemps, il assurait déjà qu’il avait le sentiment d’en avoir moralement 40. Le destin ne lui a pas permis d’atteindre ce cap. Il nous a quittés à 34 ans seulement au terme d’une carrière météore, unique dans l’histoire de l’imitation. Il s’est moqué des dirigeants politiques et de notre société avec une liberté de ton et un sens de la caricature que les réseaux sociaux ne lui accorderaient sans doute plus aujourd’hui. J’imagine les tombereaux de haine qui ne manqueraient pas de se déverser sur ses comptes Facebook ou Instagram s’il tenait le centième des propos contre les gouvernants ou la société qui, voici quatre décennies, lui ont valu un tir groupé de contrôles fiscaux. Cela ne l’a jamais empêché de s’exprimer comme il l’entendait, avec une élégance qui n’était pas seulement vestimentaire. Il savait choisir ses mots, oser la pique qui fait mouche, sous les applaudissements d’un public qui ne s’en offusquait pas, bien au contraire.