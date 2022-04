Christian Clavier: «Bien sûr que l’on peut rire de tout!»

En plus d’être l’acteur le plus populaire de l’Hexagone, Christian Clavier a le chic de graver ses rôles à jamais dans nos mémoires. Après Astérix ou Jacquouille la Fripouille, le voici de retour dans les pantoufles de Claude Verneuil, le père de famille de plus en plus populaire de la trilogie du « Bon Dieu ».

Tout le monde en prend pour son grade dans cette saga. Cette fois-ci, ce sont les vegans et les Allemands…

Tout ça vient surtout des scénaristes. Ce n’est pas comme si on se réunissait pour décider d’une cible sur laquelle tirer ensuite, vous savez. (Rire)

On entend beaucoup que l’on ne peut plus rien dire, mais le « Bon Dieu » ne serait-il pas un bon contre-exemple ?