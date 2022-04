Jean-Louis Murat de retour

Jean-Louis Murat

À l’aube de fêter ses quarante ans de carrière, le chanteur qui n’en fait qu’à sa tête depuis le mythique 45 tours « Suicidez-vous le peuple est mort » (1981), reviendra en 2022 sur les routes de France et de Belgique avec de nouvelles chansons, créées, enregistrées et produites durant ces derniers mois dans son Auvergne natale. Un artiste complet, brillant aussi bien par la subtilité de ses textes que par ses réalisations et arrangements musicaux. Chanter est sa façon d’errer, comme il le dit lui-même.

Le 9 avril, Le Botanique, rue Royale 236, 1210 Bruxelles