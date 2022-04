Oscars 2022: cette deuxième polémique qui a été évitée

Cette année, la cérémonie des Oscars aura fait couler beaucoup d’encre. Personne n’est passé à côté de la scène de la soirée : Will Smith qui assène une violente gifle à Chris Rock, après une blague de ce dernier sur sa femme Jada Pinkett Smith.

Une réaction qui a choqué le public, et a fait réagir de nombreuses personnalités du monde du cinéma. Will Smith a d’ailleurs décidé de démissionner de l’Académie des Oscars suite à cela, s’excusant pour son action « choquante, douloureuse et inexcusable ». L’affaire fait en tout cas toujours polémique, une semaine après cette 94e cérémonie des Oscars.