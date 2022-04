Méfiance si un call-center vous appelle spontanément

Microsoft et son environnement Windows sont régulièrement utilisés pour des arnaques. Exemple : vous parcourez votre fil info sur Facebook et une fenêtre pop-up apparaît. Le message vous précise qu’une infection a été détectée sur votre ordinateur et que vos données personnelles sont en danger. Vous cliquez et vous êtes invité à prendre contact avec le service d’assistance de Microsoft, dans les 5 minutes, sous peine de voir votre ordinateur complètement bloqué. Inquiet, vous donnez suite et votre interlocuteur confirme que le module de sécurité a détecté une activité anormale qui pourrait correspondre à celle d’un logiciel malveillant. Votre correspondant vous demande de relancer votre navigateur internet et il vous invite à vous rendre sur un site dont il vous dicte l’adresse. Vous y découvrez une interface très professionnelle, avec de multiples logos de Microsoft.