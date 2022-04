Testé pour vous : Bowers & Wilkins Zeppelin

À l’origine, voici environ 15 ans, le premier Zeppelin de Bowers & Wilkins était un simple dock pour iPod. Un objet de grande taille, au design original, et dont le son caressait agréablement les oreilles. Depuis, tout en préservant ce look si particulier, le fabricant britannique a revu sa copie et développé plusieurs versions successives. Et, petit à petit, il a avancé vers un modèle sans branchement physique. Le processus se termine aujourd’hui avec ce Zeppelin où on ne trouve même pas de prise RJ45 (Ethernet). Il ne conserve qu’un câble : celui de l’alimentation électrique. Le seul connecteur présent (USB-C) est réservé à une éventuelle intervention technique. Pas de fil ? Le Zeppelin obtient ses sources audio via le Wi-Fi et Bluetooth. Sur la face arrière, il dispose de quelques boutons pour des fonctions essentielles et on peut jouer de la voix et profiter d’Amazon Alexa (Google Assistant n’est pas au rendez-vous).