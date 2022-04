Jude Law affronte Mads Mikkelsen dans les «Animaux fantastiques»

Jude Law, vous incarnez Albus Dumbledore dans sa jeunesse, bien avant les aventures de « Harry Potter ».

(J.L.) Ce que j’ai aimé, c’est qu’au lieu de faire peser sur moi le poids des performances délivrées par Richard Harris et Michael Gambon (qui ont campé Dumbledore) et de me demander de simplement livrer une version plus jeune du personnage tel qu’ils l’ont joué, on m’a offert le rôle d’un homme qui se cherche encore. Il doit affronter ses démons, faire face à son passé, à sa culpabilité… On trouve toutefois des liens avec le Dumbledore que les fans connaissent : je pense que mon personnage possède déjà sa force et son humour. Et aussi sa foi immense dans les gens, en l’humanité. Dumbledore est un homme qui, à tout âge, a cru en l’homme, a vu le bon côté de chacun ou du moins le potentiel de bonté en chacun.