«All the old knives», quand l’amour se mêle au terrorisme

« All the old knives » est une adaptation du best-seller d’Olen Steinhauer, qui signe également le scénario du film. Un soir, dans la charmante ville de Carmel, deux ex-amants se retrouvent. La vraie question est : Henry est-il venu dîner pour faire renaître la flamme éteinte… ou mettre au jour une vieille conspiration ? L’un d’entre eux pourrait ne pas sortir de table vivant… Le temps d’un repas, Henry et Celia vont donc se remémorer de bons moments. Intimes pour la plupart. L’autre gros morceau de leur conversation, c’est la sanglante prise d’otages du vol 127, qui a marqué leurs carrières à jamais. Le film joue habilement, grâce à son montage, avec les différentes temporalités. Quelle est la raison de cet échange ? Un désir de renouer un vieil amour ou enfin dénouer l’affaire qui a tout fait basculer ? Le réalisateur Janus Metz Pedersen prend son temps pour le raconter… mais n’est pas John Le Carré qui veut.