Jérémie Makiese: «J’ai envie que les Belges soient fiers de moi»

Jérémie Makiese, gagnant de la saison 9 de « The Voice », va nous représenter à l’Eurovision avec le titre « Miss You ».

Jérémie Makiese, on avait fait sa connaissance à l’issue de la saison 9 de « The Voice » Belgique, qu’il avait remportée haut la main. À l’époque, quand on l’interrogeait sur la prochaine étape de sa carrière en herbe, il disait vouloir rester encore un peu « dans sa bulle ». Il faut croire que celle-ci lui aura été bénéfique puisque le voici de retour avec une chanson qu’il a écrite et composée lui-même, qui va représenter les couleurs de la Belgique au prochain Concours Eurovision.

Participer à l’Eurovision avec une chanson que vous avez écrite, c’était important à vos yeux ?