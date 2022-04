Le Cambodge, un pays qui est en danger

Le Cambodge a été la première destination d’Asie du Sud-Est à lever les restrictions sanitaires pour les voyageurs qui souhaitent découvrir les innombrables merveilles de ce pays. Depuis la mi-mars en effet, les touristes vaccinés peuvent y revenir sans tests ni quarantaine. L’obtention de visas touristiques est à nouveau possible à l’aéroport de Phnom Penh et de Siem Reap, un document obligatoire pour les Belges et autres ressortissants européens. C’est une étape cruciale que vient de franchir ce pays qui a grandement souffert, comme beaucoup d’autres, de l’absence de voyageurs pendant la pandémie mondiale.

Le secteur du tourisme s’est en effet développé de manière colossale au cœur de la péninsule indochinoise entre la Thaïlande et le Vietnam. Depuis son ouverture vers l’extérieur dans les années 90 et le retrait des Khmers rouges, le Cambodge n’a cessé de séduire les visiteurs.