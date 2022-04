Un jeu à découvrir: Hidden Leaders

On vous le dit d’emblée, ce jeu au graphisme si particulier s’annonce comme un réel coup de cœur en ce début de mois d’avril ! Dans Hidden Leaders, chaque joueur incarne un enfant de l’Empereur qui revendique le trône. Ce leader que vous avez reçu en début de partie, vous le gardez face cachée, et il vous donne votre objectif personnel. Il indique où vous aimeriez voir les jetons Tribus des Collines et Armée Impériale sur le plateau en fin de partie.

Ces deux jetons vont se balader sur le plateau, car à chaque tour les joueurs planifieront des déplacements, quelques effets – parfois surprenants – pour les amener là où ils le souhaiteraient. Mais si le jeu est si bon, c’est parce qu’il n’offre pas de temps mort et que la tension sera omniprésente du début à la fin de la partie. Hidden Leaders est un jeu conçu pour 2 à 6 joueurs, et qui se jouera véritablement différemment en fonction du nombre de ceux-ci. Alors, déciderez-vous d’avancer à découvert ou préférerez-vous laisser le doute planer quant à votre objectif ?