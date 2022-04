Test – Tunic: un Zelda-like exigeant

Tunic est un formidable hommage à l’excellent « The Legend of Zelda ». L’accent ici n’est pas mis sur la narration mais sur l’expérience. Tunic raconte les aventures d’un petit renard anthropomorphe qui découvre un nouveau monde, un univers composé de plusieurs grandes zones où l’on peut trouver tout un tas de coffres et de secrets. On y trouve également de nombreux ennemis qui vont rendre les combats parfois un peu corsés. Notre petit renard va alors devoir arpenter différents lieux chargés d’histoire et marcher dans les pas d’un héros ayant combattu le mal par le passé.