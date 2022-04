Surveillons nos glandes surrénales

Il y a deux semaines, alors qu’elle s’apprêtait à passer une journée tranquille à Paris, Laeticia Halliday a été admise en urgence à l’Hôpital américain de Neuilly. D’après le magazine « Closer », la jeune femme souffrirait d’une hypokaliémie – une chute importante du taux de potassium dans le sang – qui, non décelée, peut avoir de lourdes conséquences sur le plan cardiaque. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Pour comprendre cela, il faut savoir que le corps humain possède deux glandes appelées « surrénales » (situées donc au-dessus des reins) qui réagissent lors de situations stressantes en compensant par exemple des chutes de tension ou de l’hypoglycémie. Leur rôle, au départ, est de fabriquer plusieurs hormones, principalement le cortisol (surnommée communément « l’hormone du stress ») et l’aldostérone qui joue un rôle sur la pression artérielle. C’est l’hypophyse, à la base du cerveau, et les reins qui contrôlent le fonctionnement des glandes surrénales.