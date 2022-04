À raconter aux enfants: du sucre pour soigner les bobos

Ils sont colorés, acidulés, délicieux. Ils sont les pires ennemis de nos quenottes, mais malgré tout, on les adore car ils sont super bons (pour le moral aussi). Ours en gomme, dragées et berlingots… Aujourd’hui, ce sont les bonbons qui sont mis à l’honneur ! Mais quand et comment a-t-on eu cette idée de génie ? Tout a commencé en 600 avant Jésus-Christ ! C’est à cette époque que les Perses découvrent la canne à sucre. Aussitôt nommé « le roseau qui fait du miel », ce végétal est rapidement transformé en sucrerie dont les Perses gardent jalousement le secret. Mais Alexandre le Grand, plutôt curieux et très attiré par ces délicieuses tiges, décide d’en ramener quelques plants avec lui, permettant ainsi à la culture de la canne à sucre de se répandre peu à peu tout autour de la Méditerranée. Les Égyptiens, les Grecs ou encore les Romains commencent alors à utiliser ce nouvel ingrédient pour enrober des fruits, des graines ou des fleurs comestibles. Ce n’est que bien plus tard, au début du Moyen Âge, que le sucre fait son apparition dans nos contrées.