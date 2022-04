Petites histoires de la mode (31): gros plan sur la robe

Aujourd’hui, on voit encore parfois des hommes porter la jupe, en Écosse par exemple, mais globalement, c’est quand même assez rare. Alors qu’autrefois, c’était tout à fait normal qu’ils portent des robes ! L’histoire de la robe se joue entre pudeur et érotisme, entre fluidité et géométrie, entre contrainte et liberté. Baladons-nous dans ce récit.

Depuis la Grèce antique

Dans la Grèce antique, hommes et femmes portent le chiton, un immense drap qu’on enroule autour du corps. Sous l’Empire byzantin, le port du pantalon se popularise en Europe et la robe devient un attribut féminin.

1350 : durant la Renaissance, les tissus italiens font fureur. La mode est à la robe houppelande.

1558 : début de l’ère élisabéthaine, les robes sont tellement larges que les femmes passent les portes de côté !