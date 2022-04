«Histoire de l’antisémitisme»: pour essayer de tout comprendre

Avec cette série documentaire en quatre volets de 52 minutes, tout simplement intitulée « Histoire de l’antisémitisme », cette haine du peuple juif quasiment née avec notre ère chrétienne n’aura plus de secret. Dès l’entame du premier épisode couvrant la période allant de l’an 38 après Jésus-Christ jusqu’à cet autre an de… disgrâce 1144, la réalisation de Jonathan Hayoun, coécrite par Laurent Jaoui et Judith Cohen Solal, situe le premier pogrom à Alexandrie, où vivait une importante communauté juive en parfaite entente avec celles romaine, grecque et égyptienne, dans ce qui était alors la capitale méditerranéenne de la culture. On précise que les habitants de Judée avaient massivement quitté leur terre devenue trop exiguë sous le joug de Rome, s’étant dès lors installés un peu partout dans le bassin. Sous l’influence d’un nommé Apion a donc lieu le premier mouvement de masse antisémite, suite à la nomination d’un Juif à la tête de la bibliothèque la plus riche de l’époque.