La fragilité des «piliers de la Terre»

Dans le ciel de Paris, Notre-Dame s’échappe en fumée… C’était il y a trois ans déjà. Le 15 avril 2019, le monde entier assiste, impuissant, à la disparition de ce joyau. En perdant ce monument, Paris se privait d’une partie d’elle-même. Car au fil des siècles, l’édifice s’est imposé dans le paysage de la capitale, au cœur de l’île de la Cité, devenant l’un des plus grands symboles de la France et le monument historique le plus visité d’Europe avec 13 millions de touristes par an. Un édifice qui s’est élevé pierre après pierre dès le XIIe siècle : 200 ans furent nécessaires pour l’ériger. Et ni la Révolution française ni les deux guerres mondiales ne l’ont fait vaciller… Mais ce soir-là, un incendie se déclare dans la charpente. Les flammes se propagent vite et fort. Des centaines de pompiers luttent contre l’incendie et parviennent par miracle à sauver la structure globale de l’édifice. Notre-Dame est meurtrie mais elle reste debout…