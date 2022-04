Le sacre mérité de Casey Affleck

Lee Chandler travaille comme bricoleur dans plusieurs immeubles de Boston, et son manque de délicatesse avec ses clients laisse à désirer. Il est aussi de tempérament bagarreur. Bref, tout le contraire d’un gaillard normal. Quand il apprend la mort de son frère Joe, qui vit sur la côte, il s’y rend, notamment pour voir ce qui va advenir de son neveu Patrick, toujours mineur, dont l’instable mère a quitté le foyer conjugal quelques années auparavant. À sa grande surprise, le défunt a nommé son frère tuteur légal de l’ado. Gros problèmes : d’une part, la géographie, car Lee a son boulot à Boston, et Patrick ne veut pas l’y suivre ; d’autre part, le frangin cache un lourd passé familial qui le hante. « Manchester by the Sea » n’a donc rien à voir avec la grande métropole industrielle du nord-ouest de l’Angleterre avec ses trois millions d’habitants et ses deux grands clubs de football. Cette station balnéaire située au nord de Boston dans le Massachusetts se contente en effet de 5.000 âmes et n’a adopté son « by the Sea » distinctif qu’en 1990.