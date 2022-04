Kanye West remplacé au dernier moment à l’affiche du festival Coachella

Décidément, rien ne va plus pour Kanye West, récemment divorcé. Après avoir vu sa prestation aux Grammy Awards annulée, il a été au coeur d’une pétition réclamant sa déprogrammation au festival de musique Coachella. Et le rappeur ne s’y rendra finalement pas.

Une information confirmée par la dernière affiche publiée sur les réseaux sociaux par Coachella. On n’y retrouve plus Kanye West, mais bien le nom de ses remplaçants : The Weeknd et Swedsih House Mafia. Ce sont donc ces deux artistes qui se produiront en clôture d’un des plus grands festivals américains de musique.

Coachella, qui se déroule sur deux périodes de trois jours, aura lieu cette année les 15, 16 et 17 avril ainsi que les 22, 23 et 24 avril. À l’affiche, on retrouve notamment Billie Eilish, Harry Styles, Stromae, Doja Cat ou encore Megan Thee Stallion.