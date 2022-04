À la télé ce soir: «Ma Ma» et «Sonic, le film»

Ma Ma, à 20h36 sur La Trois

Institutrice au chômage et abandonnée par son mari, Magda découvre qu’elle a un cancer du sein. Au même moment, elle apprend qu’elle est enceinte d’une petite fille. Amoureuse d’Arturo, qui a lui-même tout perdu, Magda est avant tout la mère aimante de Dani, 10 ans. Pour lui, elle veut se battre…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

La horde sauvage, à 1h20 sur Arte – Quatre étoiles

de Sam Peckinpah (1969)

La réponse californienne à la violence stylisée des westerns spaghetti ! Le chef-d’œuvre du père de « Guet-apens » démarre et s’achève par deux séquences cultes : celle de scorpions dévorés par les fourmis sous le regard d’enfants amusés et celle du massacre de la troupe mexicaine à la mitrailleuse lourde.

Les rivières pourpres 2 : les anges de l’apocalypse, à 22h50 sur 13e Rue – Trois étoiles

d’Olivier Dahan (2003)

Suite au succès du pilote de Mathieu Kassovitz, Luc Besson a lui-même imaginé cette suite d’après le roman de Jean-Christophe Grangé. Et on peut dire que ça déménage tous azimuts autour de Jean Reno et son nouvel acolyte Benoît Magimel, qui apporte la touche d’humour bienvenue. Mais le plus rigolo est que ce thriller déjanté annonce un peu le « Da Vinci Code » dont le film ne sortira pourtant qu’en 2006.

Les rebelles de la forêt, à 9h30 sur La Trois – Deux étoiles

de Jill Culton (2006)

Voilà un script qui tient autant de l’antique « Bambi » que de certains sketches de « Laurel et Hardy », ce qui, dans un cas comme dans l’autre, n’a strictement rien de gênant vu la qualité des références. Un peu lent – jeune public oblige – au début, le film atteint progressivement son rythme en crescendo.

Hunger Games : la révolte, à 21h15 sur TMC – Deux étoiles

de Francis Lawrence (2014)

On change radicalement de décor par rapport aux deux premiers épisodes. L’action se passe majoritairement dans les bunkers du District 13 et du Capitole, autant d’endroits glauques à souhait, à l’image d’un script dramatique au possible, bien dans la lignée de la grande majorité des films de super-héro(ïne)s contemporains.

Planétarium, à 22h20 sur La Trois – Deux étoiles

de Rebecca Zlotowski (2016)