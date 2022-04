Ce surnom surprenant que des employés de Meta donnent à Mark Zuckerberg (vidéo)

Bien qu’il soit à la tête d’un empire qui vaut des milliards, Mark Zuckerberg est un patron d’entreprise (presque) comme les autres. Et voilà une anecdote qui le rend sans doute plus « humain » que ce qu’on l’imagine.

« Certaines personnes avec qui je travaille dans l’entreprise […] associent parfois ma concentration à l’Œil de Sauron », a-t-il confié en rigolant. Un surnom qui fait référence au diabolique personnage du « Seigneur des Anneaux », dont l’oeil de flammes voit tout.

Drôle de référence, que les employés du PDG de Meta lui ont expliquée : « On me dit : ‘Tu as cette quantité inépuisable d’énergie pour aller travailler sur quelque chose, et si tu diriges cette énergie sur n’importe quelle équipe, tu vas juste la brûler’ ». Ses équipes se sentent en effet « écrasées » par le regard pesant de Zuckerberg lorsqu’il est concentré sur un dossier.

S’il défend sa manière de travailler – il préfère aller droit au but en accordant toute son attention à une affaire une fois qu’elle est lancée –, Mark Zuckerberg a tout de même confié à Tim Ferriss qu’il faisait de son mieux pour tenter également de « diffuser » son énergie.