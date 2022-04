Carnet rose pour Amel Bent

Amel Bent a accouché de son troisième enfant ce jeudi 7 avril. La chanteuse a annoncé la nouvelle sur Instagram: « Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu », écrit-elle. Elle remercie ses fans pour leurs « messages d'amour et de bienveillance » tout au long de sa grossesse.

Amel Bent est déjà maman de deux filles. Elle avait confié avoir fait une fausse couche en 2021. Un événement qui l'avait traumatisée. Elle avait perdu son bébé lors d'un enregistrement de The Voice.