À la télé ce soir : « Mask Singer » et « Pékin Express »

« Mask Singer », à 21h10 sur TF1

« Mask Singer » est de retour pour une nouvelle saison riche en nouveautés. Comme de coutume, les 12 célébrités en compétition seront masquées sous des costumes spectaculaires (le caméléon, la banane, le cochon, le cosmonaute ou encore l'arbre) et leur identité dissimulée aux autres concurrents, à l'animateur, aux enquêteurs et au public. Comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes ou politiques... Ils chanteront des tubes connus de tous, dans une mise en scène à couper le souffle. Avant chaque performance, des indices sont dévoilés dans un film et après chaque performance, les enquêteurs questionnent la célébrité qui vient de chanter pour trouver son identité.

« Pékin Express », à 20h05 sur Club RTL

Pour la 9e étape et demi-finale de l'aventure, les candidats démarrent avec la tyrolienne la plus longue et haute du monde, située à 1680 mètres d'altitude. Ils se jettent sur 2,8 km à plus de 150 km/h. Ils font ensuite face à des épreuves dans les milieux les plus hostiles des Émirats, comme le désert sous 40 degrés.