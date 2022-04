Muse joue pour la première fois ses nouvelles musiques lors d’un concert intimiste

Dans une salle qui peut accueillir 220 personnes, le concert a duré 45 minutes et selon Devon Live, une vidéo promotionnelle aurait été tournée. Il s’agirait d’un clip autour du prochain album, Will of the People.

Muse, qui n’avait plus donné de concert depuis 2019, aurait selon la setlist postée sur Setlist. FM, joué les nouveaux titres comme « Won’t Stand Down » et « Compliance », ainsi que les classiques « Hysteria », « Supermassive Black Hole », « Plug In Baby » et « Knights Of Cydonia ».

À la fin du mois de mars, Matt Bellamy avait révélé certains secrets sur le nouvel album : « Il va du metal à la pop, en passant à ma propre version d’une chanson d’Adele, sans oublier la touche électronique. Nous l’avons produit nous-mêmes après avoir analysé tout ce que nous avions fait jusque-là. La dernière chanson de l’album s’intitule « We Are Fucking Fucked ». J’en suis très heureux et très fier. Je pense très sincèrement que c’est notre meilleur album. »