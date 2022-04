Après une longue absence, Céline Dion réapparaît (vidéo)

Sur son compte Instagram, la Québécoise poste une vidéo d’elle, appelant les dirigeants à soutenir les réfugiés ukrainiens. « Je me lève pour l’Ukraine et pour les réfugiés du monde entier. J’invite les dirigeants mondiaux à agir pour aider tous ceux qui sont forcés de quitter leur maison. Nous devons nous assurer qu’ils obtiennent le soutien dont ils ont désespérément besoin maintenant », écrit-elle en légende.

Céline Dion revient sur la scène publique dans une vidéo postée sur Instagram. La santé de la chanteuse, mauvaise ces dernier mois et l’obligeant à annuler plusieurs concerts, en a préoccupé plus d’un. Sa famille avait finalement pris la parole en février dernier pour aborder ses problèmes de santé. Mais aujourd’hui, la supers-star revient visiblement plus en forme pour prendre la parole sur le conflit ukrainien.

La chanteuse fait donc part de son soutien au mouvement #StandUpForUkraine. Une conférence doit se tenir ce samedi 9 avril à 15h sous l’impulsion d’Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne et de Justin Trudeau, Premier ministre canadien. La conférence a lieu pour rassembler les plus de moyen possible pour venir en aide aux victimes du conflit russo-ukrainien. Elle aura lieu à Varsovie, la Pologne étant devenue le lieu d’arrivée des réfugiés ukrainiens. L’événement sera aussi rediffusé en direct sur EBS. Des personnalités sont attendues à savoir Madonna, Elton John où bien encore Miley Cyrus et Bono.