La reine Elizabeth II contrainte de renoncer à l’une de ses grandes traditions

Une fois de plus, la monarque de 95 ans se voit contrainte de renoncer à une autre de ses traditions. Après son hospitalisation en octobre dernier et ses difficultés pour se déplacer, la reine Elizabeth II a annoncé via un communiqué de Buckingham Palace, qu’elle ne sera pas présente pour la messe du Jeudi Saint. C’est donc son fils, le prince Charles accompagné de son épouse Camilla qui représentera la Reine.

Habituellement, lors de cette traditionnelle messe, la Reine distribue aux fidèles des pièces de monnaies, frappées pour l’occasion. Cette année, le prince Charles sera donc en charge de la distribution et la messe aura lieu au château de Windsor. Le Jeudi Saint commémore le dernier repas de Jésus avec les douze apôtres.