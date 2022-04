À la télé ce soir: «The Voice» ou «Serengeti»

Après les auditions à l'aveugle, place aux Battles avec les Talents des équipes de Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine, mais aussi les quatre Talents sauvés par la coach surprise, Nolwenn Leroy ! Chaque coach présente des membres de son équipe sur une chanson qu'il aura choisi au préalable. À la fin de chaque Battle, le coach aura un choix décisif à faire en sélectionnant un Talent vainqueur, qui sera qualifié pour la redoutable étape des Cross Battles. Mais rien n'est perdu pour les autres, car le vol de Talent sera plus que jamais effectif dans cette étape. En effet, les coachs pourront voler des Talents durant tout le long des Battles. De quoi pimenter le jeu !

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Madame Doubtfire », à 20h15 sur AB3 - Quatre étoiles

de Chris Colombus (1993)

Produite par l’irremplaçable Robin Williams lui-même, cette comédie familiale n’est pas seulement émouvante et drôle : quinze ans après « Kramer contre Kramer », elle reposait à sa manière la question du désarroi paternel en cas de séparation. Sous le fard de la caricature se cache une œuvre sensible et pleine d’humanité qui se revoit toujours avec un irrésistible plaisir.

« Spider-Man 2 », à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Sam Raimi (2004)

Toujours coincé entre son personnage de Caliméro à la ville et de justicier hors pair au-dessus de celle-ci, Tobey Maguire trouve un nouvel adversaire de taille dans le personnage de Doc Ock, sorte de nouveau « Dr. Jekyll & Mr. Hyde » admirablement joué par Alfred Molina. Une intrigue sans grande surprise mais toujours aussi bien ficelée.

« Alerte ! », à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de Wolfgang Petersen (1995)

Philosophiquement, chronologiquement et stylistiquement à mi-chemin entre « Le pont de Cassandra » et le plus récent « Contagion », ce thriller pandémique est incontestablement spectaculaire, efficace et surtout direct.

« Mon grand-père et moi (1re TV) », à 20h30 sur BE1 - Deux étoiles

de Tim Hill (2020)

Le double drame de cette comédie intergénérationnelle est d’avoir été initiée par un certain Harvey Weinstein et d’être finalement sortie en salles en pleine pandémie. Avec aux commandes le neveu de George Roy Hill, auteur de « Butch Cassidy et le Kid » et de « L’arnaque », devenu pour sa part grand spécialiste du cinéma pour têtes blondes avec ses « Muppets dans l’espace », « Garfield 2 », « Alvin et les Chipmunks » et le très réussi « Hop », on savait à quoi s’attendre, mais c’est bien dans le casting que réside son indéniable bonus. Car la vieille garde regroupe en effet Robert De Niro et Christopher Walken, les deux héros du « Deer Hunter » de Michael Cimino assurant avec une pêche d’enfer.

« La famille Addams », à 23h10 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Barry Sonnenfeld (1991)