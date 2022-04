Whoopi Golberg assure que Will Smith se remettra de la gifle

Will Smith vient d’être banni pour dix ans des cérémonies des Oscars. Pour autant, l’actrice Whoppi Goldberg ne s’inquiète pas du sort Will Smith après la gifle donnée.

L’annonce est tombée hier dans la soirée, Will Smith est banni des Oscars pour dix ans. Une décision importante qui risque bien d’ébranler la carrière et la réputation de l’acteur déjà entamée par la gifle donnée à Chris Rock, il y a quelques semaines. Mais pour Whoppie Goldberg, ces décisions et ce geste sont simplement une mauvaise passe et l’acteur s’en relèvera.

De la même façon que Louis C.K. ou Kanye West qui s’en sont pris verbalement à des personnes présentes ou ont interrompu des cérémonies, Will Smith sera lui aussi « pardonné » après son geste. L’actrice a déclaré sur le plateau de The View : « Certaines personnes pensent que les futurs projets de Will Smith sont sur la sellette. La question est : a-t-il un moyen de revenir ? Oui, bien sûr qu’il le peut… Tout ira bien pour lui, il va revenir. Ne vous inquiétez pas ».