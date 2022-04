«The Voice»: dernière battle pour Nolwenn Leroy, que valent ses talents?

Dans cette nouvelle saison de « The Voice », une nouveauté a fait son apparition. Certains candidats de l’émission de télécrochet ont pu être repêchés par Nolwenn Leroy, restée en retrait pendant toute la première partie des auditions. Au fur et à mesure que les membres du jury devaient constituer leur équipe, Nolwenn Leroy a pu en récupérer et en coacher quatre.

Télé-Loisirs est allé à la rencontre d’Amel Bent pour avoir son retour sur les candidats ainsi sauvés. Au final, la coahc secrète a sauvé Killian, Jean Palau, Lloris et Léo. Ce soir, c’est Lloris et Léo qui s’affronteront lors des cross-battles. Nolwenn Leroy désignera un vainqueur qui pourra réintégrer l’équipe d’un des quatre autres coachs. Jean Palau a ainsi été sauvé et s’est intégré à l’équipe de Florent Pagny la semaine denière.